‘Kendimi ciğerci kedisi gibi hissettim’

Bir düşünün... Vermeniz gereken onlarca kilo var ve günleriniz sulu çorba ve püre ile geçiyor. Ve öyle bir işiniz var ki, hert ürlü kebap, hamur işi, zeytinyağlı ve tatlı her an elinizin altında. Tireli bir çocuk annesi Canan Tekkurşun Çekinmez, işte böyle bir ortamda 63 kilo vererek irade savaşından zaferle çıkmış.

İzmir'in Tire ilçesinde bir restoranın halkla ilişkiler müdürlüğünü yürüten Canan Tekkurşun Çekinmez, geçirdiği mide ameliyatının ardından 63 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Her gün restoranın menüsünde bulunan birbirinden güzel yemekler ve tatlıların arasında işini yapan genç kadın "Kendimi ciğerci kedisi gibi hissettiğim zamanlar çok oldu. Ama pes etmedim" dedi.

Beyninizdeki milat ne oldu? Çocukluğum ve ergenliğim kilo problemi ile geçti. Zaman zaman diyet yaptım. Bazen ilaç kullandım, bazen de spor... Her defasında verdiğim kiloları misli ile geri aldım. Doğum sonrası 120 kg'ya ulaştım. Çocuğumu kucağımda taşıyamaz hale geldim. Şeker, tansiyon, kolesterol tavan yaptı. Alarm zilleri çalmaya başlamıştı.

ÖNCE SULU ÇORBA, SONRA PÜRE

Nasıl bir yöntem izlediniz? Bir arkadaşım 2014'te tüp mide ameliyatı olmuştu. Ondaki değişim hoşuma gitti. Hareketlerimin iyice kısıtlandığını ve çocuğuma yetemeyeceğimi anladığım anda, yaşadığı süreci en detaylı şekilde anlattırdım. Beni, doktoru ile görüştürdü. Doktor da yaşayacağım zorlukları ve kiloların geri alınabileceğini söyledi.

Buna rağmen ameliyata karar verdiniz. Karar almak zor oldu mu? Eşim hariç ailemden kimseye haber vermeden, oğlum 1 yaşını doldurup onu sütten ayırdıktan sonra ameliyat oldum. İki günde ayağa kalktım. Sıvı dönemi, sulu çorba dönemi, püre dönemi ve sonrası... Hedefimi 60 kg olarak belirlemiştim. İlk 3 ayda verdiğim 35 kg sonrası moralim yerine gelmişti. Bu süreçte yüzmeye başladım.

Beslenme bu işin neresinde? Yemek ile birlikte asla sıvı ve yoğurt tüketmedim. Bu tür yiyecek ve içecekleri 1 saat öncesinde ya da sonrasında tükettim. Gazlı içecekleri hayatımdan çıkardım. Öğünlerimi üçer saat aralar ile oluşturdum. Ekmek, pilav ve makarnayı ayrı ayrı öğünler olarak aldım. Kısacası, beynimi disipline ettim.



Bebeği bir yaşına girer girmez ameliyat için doktorun kapısını çalan Canan Tekkurşun Çekinmez, "En önemlisi de bu süreçte hiçbir sağlık problemi yaşamadım" diyor.

'BEYNİME MİDEM HÜKMETTİ'

Geçen dört yılı anlatır mısın? Şubat ayıyla birlikte tam dört yılım doldu. Ve şimdi 57 kiloyum. En başta belirlediğim kilo hedefinin de altındayım. Tam 63 kilo verdim. En önemlisi hiçbir sağlık problemi yaşamadım.

Hep güzel yemeklerin arasındaydınız. Bu ortamda diyet zor olmadı mı? Bilinçaltınız size oyunlar oynayabiliyor. Obeziteye veda etseniz bile beyniniz kendini hala obez zannedebiliyor. Çalıştığım otelin ve restoranın mutfağında onca meze, et ürünleri, tatlılar... Dayanamayıp başlıyordum yemeye ama midem beynime o anda hükmediyordu. "Onca çabalamadan sonra sen ne yapıyorsun? Dur bakalım" diyordu.

Nadir UYSAL