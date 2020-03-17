Refüjü aşan kamyon önüne gelene çarptı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, refüjü aşan kamyon, karşı şeritteki TIR'a ve bir yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saat 08.00 sıralarında İzmir- Aydın karayolu, Kuşçuburun Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

YAĞMURLU YOLDA KAYDI

Aydın'dan İzmir yönüne giden E.Ö, kullandığı kamyonun direksiyon hakimiyetini yağmurun kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Ö.E. yönetimindeki TIR ile G.Ş'nin kullandığı İzmir-Torbalı seferini yapan yolcu minibüsüne çarptı.



YARALILARIN DURUMU İYİ

Demir yığınına dönen minibüsteki yolculardan Ali Öztürk (40), olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada, minibüs şoförü G.Ş'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.