Vakıflar'a ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar kapatıldı

Son dakika haberi... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar ziyarete kapatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait müze ve kütüphaneler 30 Mart'a kadar ziyarete kapatıldı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı bazı tedbirler alındığı belirtildi. Buna göre, Genel Müdürlüğe bağlı vakıf eserleri müzeleriyle İzmir Necip Paşa Kütüphanesi, İstanbul İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Ankara Taceddin Dergahı Kültür Merkezi ve Tokat Halef Sultan Kültür Merkezi, 30 Mart 2020'ye kadar ziyarete kapatıldı.