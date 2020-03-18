Gazeteci Gümüştekin gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir'de yaşayan gazeteci Ünal Gümüştekin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir dönem Sabah Gazetesi'nde de magazin muhabirliği yapan Gümüştekin'in ani ölümü yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğdu. 23 yıllık gazeteci Gümüştekin (49), önceki gün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Gümüştekin, son olarak İzmir'den yayın yapan bir magazin dergisi ve internet sitesinde genel koordinatörlük ve haber müdürlüğü yapıyordu. Gümüştekin, dün öğle namazını müteakip Hatuniye Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.