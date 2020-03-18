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'de ambulansın çarptığı çift hayatını kaybetti

İzmir'de ambulansın çarptığı çift hayatını kaybetti

18.03.2020, 08:36 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020,08:40

'de acı ölüm. İzmir'in Karabağlar ilçesinde ambulansın çarptığı 2 kişi kaldırıldıkları hastanede öldü. Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda S.Ç. idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nazmi Kılıç (78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nazmi Kılıç'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Münevver Kılıç'ı ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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