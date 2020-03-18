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'de feci ! Metrelerce sürüklenen takla attı

İzmir'de feci kaza! Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı

18.03.2020, 08:46

Son dakika haberine göre 'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan ve metrelerce sürüklenen su kanalına devrildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberine göre Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih B. idaresindeki 60 EY 801 plakalı lüks cip, Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı.

Yaklaşık 60 metre sürüklenen lüks cip, yol kenarında bulunan kaldırıma çaptı ve ardından takla atarak su kanalına devrildi. Kaza anında yolcu konumunda olduğu ileri sürülen Recep S. araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu ve kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralanan Fatih B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan, yaralılardan Recep S.'nin durumunun ağır yolduğu, diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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