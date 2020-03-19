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Haberler İzmir 140 santimlik kadın haykeli ile yakalandı

140 santimlik kadın haykeli ile yakalandı

140 santimlik kadın haykeli ile yakalandı

19.03.2020, 16:09

'in Tire ilçesinde, jandarma tarafından düzelenen operasyonda, niteliğinde olduğu değerlendirilen baş bölümü kırık 140 santimetre boyunda kadın heykeli ile 1309 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan R.Y.'nin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını tespit etti. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 140 santimetre boyunda, baş bölümü kırık kadın heykeli ele geçirdi. Evin bahçesindeki serada ise 1309 kök kenevir bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden R.Y. tutuklandı, A.Y. ise sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Ele geçirilen kadın heykeli, incelenmek üzere Tire Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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