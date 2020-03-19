Ambulansın çarptığı yaşlı çift öldü

İzmir Karabağlar Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda önceki gün akşam saat 23.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar yönüne giden S.Ç. yönetimindek ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç ve eşi Münevver Kılıç'a çarptı. Kazada Kılıç çifti ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Nazmi Kılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Münevver Kılıç ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılmadı.



KUSUR TESPİT EDİLMEDİ

Olay sonrası emniyete götürülen ambulans şoförü S.Ç'nin, "Bir anda önüme çıktılar. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu" dediği öğrenildi. S.Ç. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaza tespit tutanağında da ambulans şoförünün kusurunun olmadığı belirtildi. Kaza anında boş olan ambulansın tamirden döndüğü ve Selçuk'a döndüğü öğrenildi.