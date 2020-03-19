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Çeşme Nüfus Müdürlüğü virüse karşı randevulu işlem süresini uzattı

Çeşme Nüfus Müdürlüğü virüse karşı randevulu işlem süresini uzattı

19.03.2020, 10:22

Bütün dünyada olduğu gibi 'de de korona virüsüne karşı mücadelesi için etkin önlemler alınırken, Çeşme İlçe Nüfus Müdürlüğü, randevulu işlem süresini 8 dakikadan 30 dakikaya çıkardı.

Çeşme İlçe Nüfus Müdürlüğü, randevulu işlem süresinde korona virüsüne karşı düzenleme yaptı. Korona virüsü (covid-19) ile etkin mücadele için önlem alan Nüfus müdürlüğü, biyometrik veri alınan TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresini 8 dakikadan 30 dakikaya çıkardı.

Çeşme İlçe Nüfus Müdürlüğünün aldığı önlemlere göre, TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularıın randevusuz olarak kesinlikle alınmayacağı öğrenildi.

Müdürlük, 60 yaş ve üzerindekilerin zorunlu ve acil haller dışında, nüfus müdürlüğünde yapılacak işlemleri için dışarı çıkmamaları için de uyardı.

İHA

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