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Haberler İzmir Çeşme'de 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Çeşme'de 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Çeşme'de 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

19.03.2020, 22:23 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020,23:05

Başkanı , görevli bir çalışanda korona virüs tespit edildiğini belirterek, " alınmasına karar verildi" dedi. Ayrıca Oran, "Bir kişinin korona pozitif olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Gümrük Müdürlüğünde görevli bir çalışanda korona virüs tespit edildiğini belirterek, "45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi" dedi.

Çeşme Ulusoy Limanı'nda çalışan 1 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan vaka dolayısıyla Çeşme Gümrük Müdürlüğünde çalışanlar ve aileleri evlerinde karantina alındı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusoy Çeşme Limanı'nda Gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin korona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi. Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan, her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum. Bilim Kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verdi.

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