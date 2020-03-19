Esnafa kira ertelemesi

İzmir, Ankara ve Denizli'de, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında işyerlerini kapatmak zorunda kalan belediye mülklerindeki kiracılara başkanlardan müjdeli haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 3 ay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 2 ay, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de işyerleri açılana kadar esnafın kira ödemelerini ertelediklerini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mülklerde kiracı olan esnaf için 3 ay kira ertelemesi kararı alındı. Belediyenin mülkünde kiracı olan esnafın mart, nisan ve mayıs borçlarının ertelendiğini sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Korona virüsle mücadelede ekonominin yavaşlaması nedeniyle zor durumda olan esnafımızın da yanındayız. Ekonomi yönetiminin alacağı kararlar ve yaşanacak gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Ankara ve Denizli'de de benzer uygulama hayata sokuldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 2 ay, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de işyerleri açılana kadar esnafın kira ödemelerini ertelediklerini duyurdu.