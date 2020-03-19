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Haberler İzmir İzmir'de 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

'de 2 ton sahte ele geçirildi

İzmir'de 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

19.03.2020, 15:49

'in Torbalı ilçesinde, yaklaşık 2 ton sahte ile boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı Yetkililer fırsatçılara izin verilmeyeceği söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi Pancar Karayolu üzerinde, bir kişinin sahte dezenfektan ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ve 5 litrelik plastik şişelerde 2 bin 57 litre sahte dezenfektan ve boş 19 bin 555 plastik şişe ele geçirdi. Şişelerin bir kısmının etiketlenmiş olduğu görüldü.

Depodaki tüm malzemelere el koyan jandarma M.P. adlı şüpheliyi gözaltına alındı. M.P.'nin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, yetkililer fırsatçılara izin verilmeyeceği söyledi.

DHA

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