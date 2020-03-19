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'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

20.03.2020, 01:58

'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan bir kişi sevk edildi.

Çınarlı Mahallesi 5011 Sokak'ta Halime Uyaner'in (82) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekiplerin çalışması sonucu Uyaner yanan evden çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Uyaner, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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