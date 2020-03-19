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Haberler İzmir İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Mart Perşembe İzmir su kesintisi

'de sular ne zaman gelecek? 19 Mart Perşembe

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Mart Perşembe İzmir su kesintisi

19.03.2020, 10:01

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 19 Mart tarihli detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

BAYRAKLI POSTACILAR
19.03.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA İNÖNÜ
19.03.2020 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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