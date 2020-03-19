İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Mart Perşembe İzmir su kesintisi

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU 19 Mart tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 19 Mart Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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19.03.2020 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA İNÖNÜ

19.03.2020 saat 09:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.