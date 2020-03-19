Takla atan lüks CİP metrelerce sürüklendi

İzmir Konak Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında Fatih B. idaresindeki lüks cip, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. 60 metre sürüklenen cip, kaldırıma çaptı ve ardından takla atarak su kanalına devrildi. Kaza anında araçta bulunan Recep S. dışarı fırlayarak yol kenarına savruldu ve kanlar içinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan Fatih B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Recep S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.