  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı

'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı

İzmir'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı

20.03.2020, 18:52

'de bir emekli polis, tartıştığı kişiyi ve o sırada çevrede bulunan bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılardan A.A, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve , İ.T. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde, emekli polis memuru H.D. ile aralarında husumet bulunan A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, yanında bulunan tabancayla A.A'ya ateş etti. Seken kurşunlardan biri, o anda çevrede bulunan İ.T'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan A.A, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.T. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan H.D, daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA