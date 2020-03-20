İzmir'de koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! Sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de polisin yaptığı operasyonda sahte dezenfektan üretmek için kullanılacağı tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesi'ndeki bir depoda, sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı minibüste bir kısmı da depoda olmak üzere, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konulurken, emniyetten yapılan açıklamada, fırsatçılara geçit verilmeyeceği vurgulandı.