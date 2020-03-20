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Haberler İzmir İzmir'de koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! Sahte etil alkol ele geçirildi

'de koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! ele geçirildi

İzmir'de koronavirüs fırsatçılarına geçit yok! Sahte etil alkol ele geçirildi

20.03.2020, 18:36

'de polisin yaptığı operasyonda sahte dezenfektan üretmek için kullanılacağı tespit edilen yaklaşık 5 ton ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı semtinde bulunan Ambarlar Sitesi'ndeki bir depoda, sahte etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı minibüste bir kısmı da depoda olmak üzere, 5 litrelik bidonlarda yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konulurken, emniyetten yapılan açıklamada, fırsatçılara geçit verilmeyeceği vurgulandı.

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