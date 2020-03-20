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Haberler İzmir İzmir'de silahlı kavga!

'de silahlı kavga!

İzmir'de silahlı kavga!

20.03.2020, 08:55

Son dakika haberine göre 'in Çiğli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberine göre Hasan S, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İbrahim B. ve Ergün A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S, silahıyla ateş ederek İbrahim B. ve Ergün A'yı yaraladı.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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