Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." denildi.
Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.
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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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