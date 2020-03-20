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'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

20.03.2020, 10:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020,11:07

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." denildi.

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

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