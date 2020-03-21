Aydın’a 2 milyonluk spor yatırımı

TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması kapsamında AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş ile Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldi. Vekiller, Nazilli Kapalı Yüzme Havuzu çevre düzenlemesi, Gençlik Ofisi ve Adnan Menderes Stadyumu Fitness Salonu için gerçekleşecek 2 milyon 300 bin liralık yatırım için Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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