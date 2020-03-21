Bayraklı’da uzaktan eğitim başlıyor

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, korona virüsü tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilen BAYSEM'de uzaktan eğitimi başlatıyor. Bu kapsamda, eğitimciler tarafından hazırlanan haftalık ders programının 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi. Online eğitim kapsamında Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BAYSEM)'nde kamera karşısına geçecek öğretmenler, bir bilgisayar programı sayesinde öğrencilere dersi anlatacak.