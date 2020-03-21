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Haberler İzmir Buca’da sokak köpekleri vatandaşlara saldırıyor

Buca’da sokak köpekleri vatandaşlara saldırıyor

Buca’da sokak köpekleri vatandaşlara saldırıyor
Giriş Tarihi: 21.3.2020

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İzmir'in Buca ilçesinde son 1 haftada 4 kişiye saldıran sokak köpekleri vatandaşların tepkisini çekiyor.

'OĞLUM UCUZ ATLATTI'
Buca Belediyesi'nin sokak köpeklerine yönelik kısırlaştırma çalışması yapmasını ve saldırgan köpeklerin ilçeden uzaklaştırılmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı. Buca Gaziosmanpaşa Caddesi'nde kaldırımda yürürken başıboş köpeklerin aniden saldırması üzerine korkarak yola fırlayan 13 yaşındaki oğlu Ali Sevimli'nin bir otomobilin çarpması sonucunda yaralandığını söyleyen İş adamı Yalçın Sevimli, "Oğlum kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Oğluma çarpan otomobil sürücüsü aniden frene bastı. Oğlum kazayı ucuz atlattı. Biz de kendisinden şikayetçi olmadık. Ancak asıl Buca Belediyesi'nden şikayetçiyiz. Sokak köpekleriyle ilgili çalışma yapılmadığı için Buca Belediyesi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşan Sevimli'ye birçok vatandaş destek vererek aynı mağduriyeti yaşadıkları sokak köpekleriyle ilgili Buca Belediyesi'ni göreve çağırdı.


Sosyal medyada tepkisini dile getiren Yalçın Sevimli'de çok sayıda destek yorumu yapıldı. Vatandaşlar, köpeklerin çete halinde gezmesinden şikayet etti.

Metin BURMALI

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