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Buharkent’te projeler hayata geçiyor

Buharkent’te projeler hayata geçiyor
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye 24 derslikli okul ve kapalı pazaryeri kazandıracaklarını söyledi. Buharkent ilçesinde beklenen projeleri hayat geçirmek için düğmeye bastıklarını belirten Başkan Erol, "Kapalı Pazaryeri yapacağımız, eski İstiklal İlkokulu'nun arsasına karşılık yapımını üstlendiğimiz 24 Derslikli Anadolu Lisesi'nin inşaatı ihalesine çıkıldı. Lisenin yapım ihalesi 14 Nisan'da yapılacak. Anadolu Lisesi'nin yapım ihalesinin gerçekleşmesi akabinde projesi hazırlanmış olan Kapalı Pazaryeri inşaatına yönelik işlemlere hemen başlanacak. Mayıs 2020'de Anadolu Lisesi'nin inşaatına, tahminen Temmuz 2020'de kapalı pazaryeri inşaatına başlanacak. Buharkentimize hayırlı ve uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.

KAZIM YÖRÜKCE

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