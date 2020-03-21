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Haberler İzmir İzmir'de 65 yaş ve üstündekilerin toplu ulaşımdaki avantajlı kartları askıya alındı

'de 65 yaş ve üstündekilerin toplu ulaşımdaki avantajlı kartları askıya alındı

İzmir'de 65 yaş ve üstündekilerin toplu ulaşımdaki avantajlı kartları askıya alındı

21.03.2020, 19:30

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların kullandığı avantajlı kartları geçici olarak askıya aldı.

Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kabul edilen koronavirüs nedeniyle olağanüstü süreç yaşandığını vurguladı.

Özellikle ileri yaşlardaki bireylerin yer aldığı birinci derecede riskli gruba yönelik koruma tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Soyer, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın toplu ulaşımda kullandığı avantajlı kartlar İzmir'de geçici olarak askıya alınmıştır." ifadesini kullandı.

AA

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