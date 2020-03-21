İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 21 Mart Cumartesi

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU bugünün su kesinti duyurusunu paylaştı. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merakla araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Mart Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. İşte 21 Mart Cumartesi İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ÇEŞME ALTINYUNUS, FAHRETTİNPAŞA

21.03.2020 saat 08:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES ÇATALCA

21.03.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ YENİ

21.03.2020 saat 08:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.