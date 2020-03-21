Korona virüsü yok diğer virüsler var!

İzmir Buca'da bulunan bir depoda, korona virüs nedeniyle talebin arttığı el sabunu, şampuan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinin hijyenik olmayan koşullarda üretildiği belirlendi. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan depoya baskın düzenledi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI

Deterjan, sıvı sabun ve şampuan gibi ürünlerin sağlıksız ortamda hazırlandığı tespit edilirken, zabıta ekipleri gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşletmecinin, sağlık onayı ve kalite belgesi olmadan imal ettiği yüzlerce ürünü kentteki çeşitli market ve işletmelere piyasa değerinin altında sattığı ortaya çıktı. İşletme sahibi hakkında cezai işlem uygulanırken, Sağlık Bakanlığı yetkileri tarafından hazırlanan tutanakla tüm ürünlere imha edilmek üzere el koyuldu ve işletme mühürlendi.



Ruhsatsız işletme mühürlenirken, ele geçirilen ürünlere de imha edilmek üzere el koyuldu.