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Haberler İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na bu yol yakışmıyor

Çarşısı’na bu yol yakışmıyor

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na bu yol yakışmıyor
Giriş Tarihi: 21.3.2020

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İzmir Konak Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan 864 ile 871 sokağın kesiştiği noktadaki bozuk yol vatandaşın tepkisini çekti. Daha önce kazılan yolun asfaltlanmadan bırakıldığını, sokağın yolunun şu anda toprak olduğunu aktaran esnaf, müşterilerin de durumdan şikayetçi olduğunu söyledi.
En son yağan yağmurda yolun çamur deryasına döndüğünü ifade eden çevre esnafı, "Burası şehrin göbeği. İnsanlar alışveriş yapmak için Kemeraltı'na geliyor ancak buranın halini görüyorsunuz. Yolun en kısa zamanda tamir edilmesi lazım. Yetkililere bildirdik ancak herhangi bir çalışma olmadı. Yağmur yağdığında yol resmen çamur deryası. Normal günlerde de toz toprak. Lütfen en kısa zamanda çözüm bulunsun" diye konuştu.

Metin BURMALI

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