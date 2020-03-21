  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Taşları sökülen kaldırım bu halde bırakıldı

Taşları sökülen kaldırım bu halde bırakıldı

Taşları sökülen kaldırım bu halde bırakıldı
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Yeni Asır WhatsApp hattı: 0506 225 03 44

İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak'taki yolda alt yapı çalışması yapıldığını belirten çevre sakinleri, kaldırımdaki kilit parke taşlarının söküldükten sonra eskisi gibi yapılmadığını söyledi. Parke taşlarının bazılarının tehlike yarattığını, vatandaşların yürürken takılıp düşebileceğini ifade eden vatandaşlar, "Yetkililerin bu kaldırım taşlarını onarmasını istiyoruz. Her an biri yürürken ayağı takılıp düşebilir" dedi.

METİN BURMALI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taşları sökülen kaldırım bu halde bırakıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA