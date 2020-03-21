Taşları sökülen kaldırım bu halde bırakıldı

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İzmir'in Karabağlar ilçesi Basın Sitesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak'taki yolda alt yapı çalışması yapıldığını belirten çevre sakinleri, kaldırımdaki kilit parke taşlarının söküldükten sonra eskisi gibi yapılmadığını söyledi. Parke taşlarının bazılarının tehlike yarattığını, vatandaşların yürürken takılıp düşebileceğini ifade eden vatandaşlar, "Yetkililerin bu kaldırım taşlarını onarmasını istiyoruz. Her an biri yürürken ayağı takılıp düşebilir" dedi.

METİN BURMALI