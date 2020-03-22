Altyapıya dikkat

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente su, doğalgaz ve elektrik sağlayan kuruluşlardan hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çok dikkatli olmalarını istedi

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına yönelik önlemler artırılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kente su, elektrik ve doğalgaz sağlayan kuruluşları uyardı.



KESİLMESİN

Genel Sekreter Buğra Gökçe imzasıyla yayımlanan tebliğde, hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarda tüm önlemlerin sıkı bir şekilde alınmasını ve doğrudan vatandaşı ilgilendiren durumlara acil müdahale edilmesini istendi. İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Gaz, Gediz Elektrik, Türk Telekom, TEİAŞ, BOTAŞ, İzmir Jeotermal gibi enerji ve altyapı şirketleriyle internet sağlatıcı özel şirketlere gönderilen yazıda şu uyarılarda bulunuldu: "Bilindiği üzere Covid-19 virüsü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlandığından, vatandaşlarımızın sağlıklı ve steril ortamda yaşam sürdürülebilmeleri adına altyapı çalışması yapan tüm kurumların da çalışmalarında gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir.



CEZA KESERİZ

BU nedenle vatandaşlarımız için hayati önem taşıyan altyapı hizmetlerinin kesintiye uğramaması için devam eden çalışmalarınızda tüm önlem ve tedbirlerin sıkı bir şekilde alınması, direkt vatandaşlarımızı etkileyen durumlara bekletilmeden acil olarak müdahale edilmesi ve mümkün olduğunca çalışmaların asgari oranda yürütülmesi, aksi takdirde müdürlüğümüzce en ağır cezaların uygulanacağının bilinmesi hususunda gereğini önemle ve acilen rica ederim."







ZABITA GÖREVDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan çalgılı-müzikli lokanta-kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kafeterya gibi mekanların bazılarının faaliyetini sürdürdüğü yolundaki şikayetler üzerine denetime başladı. Genelge kapsamında açık tutulan lokanta ve benzeri işletmelerde hijyen ve sosyal mesafe konusunda da bilgilendirme yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayanları uyardı. Kontrollerde koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan işletmelerin büyük bölümünün yasağa uyduğu gözlenirken belirlenen az sayıdaki işyeri için de işlem yapıldı.



TUTANAK TUTULDU

Genelgeye rağmen açık olan işletmeler için "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçunu düzenleyen TCK'nın 195'nci maddesi uyarınca tutanak tutularak gerekli müeyyideler uygulandı, ilçe belediye zabıta müdürlüklerine de bilgilendirme yapıldı. Öte yandan kahvehanelerin kapatılmasına rağmen yasak dışında tutulan bazı çay ocaklarının kaldırım, yeşil alan ve iş hanı ortak kullanım bölgelerine, sandalye, tabure koyarak yasağı deldikleri görüldü. Bunlarla ilgili de yasal işlem başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri yasak ve kuralların halkın sağlığı için konulduğunu hatırlatıp tüm İzmirlileri uyardı.