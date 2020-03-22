Can dostlara su ve mama desteği

Gaziemir Belediyesi, restoran ve kafeteryaların kapanması nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına su ve mama dağıtımını artırdı

Korona virüs salgınının daha fazla yayılmaması için yurttaşlara evlerinde kalmaları çağrısı yapılırken, restoranlar, kafeler ve birçok tesis kepenk kapattı. Bu önlemler bir anlamda toplumu salgına karşı korurken sokakta yalnız kalan hayvanların aç ve susuz kalmasıyla ilgili endişeleri de artırdı. Gaziemir Belediyesi ise bu endişeleri gidermek için can dostlara mama ve su konusunda destek çalışmalarına hız verdi.



Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında sokak hayvanları için elindeki stoklar kapsamında mama ve su dağıtımına başladı. Ekipler her sabah belirli bölgelere konulan kaplara mama bırakıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de hayvanların erişebileceği noktalara su desteği sağlıyor.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bizler eve kapanırken onlar sokakta yalnız kalmasın diye onlara mama ve suyu ihmal etmiyoruz. Onları bu zor günlerde aç kalmasına izin veremeyiz. Bu nedenle kampanya başlattık.



