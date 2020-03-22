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Haberler İzmir Evde pijama ile oturmanın tam zamanı

Evde pijama ile oturmanın tam zamanı

Evde pijama ile oturmanın tam zamanı
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından evinin kapılarını Yeni Asır'a açtı. Erteleme kararının doğru bir karar olduğunu vurgulayan Vural, "Futbolcular da insan. Onların da evi, ailesi, çocukları var. Ama onların da evlerinde yapacakları işler, "KALAN maçlarımızdaki rakiplerimizin maç görüntülerini seyrediyorum. Bu görüntülerden analizler çıkartıyorum" diyen ünlü teknik adam, vatandaşlara da "Çalışmaya devam ama evden çalışmaya devam. Bu ülkenin geleceği için, kendiniz için, sağlığınız ve aileniz için evde kalın" sözleriyle seslendi.

'EVDE KAL SAĞLIKLA KAL'
Vural, "Bu arada kamplar, deplasmanlar yüzünden hep ara verdiğimiz ailemizle daha fazla zaman geçiriyoruz. Onlarla birlikte zaman geçirmek, film seyretmek, yemek yapıp yemek çok güzel, evde yokken, hani bir evde olsam pijamalarımı giysem diye yakınırız ya, işte şimdi o zaman, evde kal sağlıkla kal" dedi.. Benim de evde yapacağım işler var. Ligler bitmedi, kriz bitti mi ligler her an başlayacak gibi çalışmaya devam ediyorum" dedi.
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