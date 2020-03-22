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Haberler İzmir İzmir’de mangalcılara göz açtırılmadı

’de mangalcılara göz açtırılmadı

İzmir’de mangalcılara göz açtırılmadı

22.03.2020, 20:01 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020,20:02

'de zabıta ekipleri, mangal ve piknik yasağına uymayan vatandaşları uyardı mangal malzemelerini topladı.

İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye devam edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın milli parklar, ormanlar, park ve bahçelerde mangal yapılmasını yasaklamasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de denetimlerini sıklaştırdı. İnciraltı ve Sahilevleri'nde denetim yapan zabıta ekipleri, mangal yakan ve piknik yapan kişileri uyardı, mangalları söndürdü ve topladı.

KORONA ÖNLEMLERİ

İzmirlilere salgın nedeniyle evlerinde kalmalarını söyleyen zabıta ekipleri, çok sayıda kişinin bir araya gelmesine yol açan seyyar satıcılara da izin vermedi.

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