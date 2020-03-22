İzmir’de önlemler arttı

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de de geniş önlemler alınmaya başlandı. Fiziksel teması en aza indirmek amacıyla özellikle eczane ve bankalarda vatandaşlar tek tek ya da en fazla 3 kişi olacak şekilde içeriye alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu önlemleri alarak İZSU gibi yoğun işlem gerçekleştirilen yerlerde içeriye sınırlı sayıda vatandaş aldı. Uygulama nedeniyle zaman zaman kuyruklar oluşsa da vatandaşlar halk sağlığı için gerçekleştirilen uygulamanın yerinde olduğunu ve desteklediklerini ifade etti.



ECZACILAR RAHATSIZ

Türk Eczacılar Birliği, eczanelerde alınacak önlemler kapsamında içeride en fazla 3 hastanın bulunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunurken, eczanelerde bu kurala uymaya gayret gösterdi. Ancak bazı vatandaşların ısrarla kalabalık olmasına rağmen içeriye girdiğini ve fiziksel mesafeyi korumadığını söyleyen eczacılar, durumdan rahatsız olduklarını ifade etti. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan eczane personeli Muazzez Yelkarıştıran, "İnsanlarımız bu konuda duyarlı davranmıyor. İçerisi kalabalıkken de girmek için ısrarcı oluyorlar. Bizim ricamız lütfen 1 metre kuralına uysunlar" dedi. Eczacı Sinan Kaygısız da, "Vatandaşlar kurallara uymuyor maalesef. Ama kurallara uyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim ricamız bizi ve kendilerini de düşünmeleri" diye konuştu.



MERT ALPDÜNDAR

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