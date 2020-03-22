Kazı sorumsuzluğu

iZSU’nun kazdığı çukur toprakla kapatıldıktan sonra asfaltlanmadan bırakıldı.

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İzmir'in Urla ilçesinde geçen yıl asfaltlanan yolun İZSU tarafından alt yapı çalışması için yeniden kazıldığını belirten vatandaşlar, söz konusu yolun kısa zamanda yamalı bohçaya döndüğünü ifade etti. Vatandaşlar, "Yol daha geçen yıl asfaltlandı ancak tekrar kazılınca toprakla kapatıldı. Yol adeta yamalı bohça oldu. Tekrar asfaltlanmalı" dedi.



TOPRAK ÖRTTÜLER

İçmeler Mahallesi Tekke Caddesi geçen yıl Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekiplerince alt yapı çalışmaları nedeni ile kazıldı ve sonrasında kapatılıp, asfaltlandı. Yolun bu yıl alt yapı çalışmaları nedeni ile tekrar kazıldığını, ancak Tekke Caddesi numara 3'te kazı çalışması yapıldıktan sonra yolun asfaltlanmadığını belirten vatandaşlar, yolun yamalı bohçayı andırdığını söyledi. Yolun kazılan kısmınan asfaltlanmasını isteyen vatandaşlar, "İZSU branşman kazısı nedeni ile geçen yıl asfaltlanan yol kısa süre sonra yeniden kazılıp bu hale geldi. Yolun bir kısmı toprak, bir kısmı da asfalt. Yolun kazılan kısmının asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.