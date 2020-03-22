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Haberler İzmir Konak Belediyesi’nde nöbetçi personel sistemi

’nde nöbetçi personel sistemi

Konak Belediyesi’nde nöbetçi personel sistemi
Giriş Tarihi: 22.3.2020
Korona virüs salgınına karşı yürütülen toplum sağlığını koruma tedbirleri kapsamında dezenfektasyon ve bilgilendirme çalışmalarını yürüten Konak Belediyesi, nöbetçi personel sistemini devreye alacak. Yarın başlayacak olan uygulama, belediyenin tüm müdürlüklerini kapsayacak. Hem belediye personelinin ve ailelerinin hem de belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşların sağlığı düşünülerek başlanan uygulama kapsamında her müdürlükte nöbetçi ekipler görev yapacak. Belirli günlerde ise nöbetçi ekiplerin değişimi sağlanacak.

konak Belediye Başkanı Abdül Batur, hizmetleri aksatmadan sürdürürken personelin ve toplumun sağlığını da tehlikeye atmamak adına nöbet sistemine geçtiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımız hizmetlerimizden web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden yararlanabilir" dedi.
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