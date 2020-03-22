Menderes köşe bucak dezenfekte ediliyor

Menderes Belediyesi tarafından korona virüsten korunmak için başlatılan çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların tamamında dezenfeksiyon çalışmaları arttırıldı. Kamu alanları başta olmak üzere, vatandaşların yoğunlukla yer aldığı dolmuş, otobüs durakları, huzurevleri, parklar, taksi durakları, eczane, berber ve kuaförlerde dezenfektasyon çalışmaları belediye ekipleri tarafından yapılıyor.



KİRALAR ERTELENDİ

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın talimatı ile belediyeye ait binalarda kiracı olan tüm vatandaşların 2 ay süre ile kiraları ertelendi. İlçedeki tüm vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

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