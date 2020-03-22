Site sakinleri asfalt istiyor

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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki oturdukları mahallede asfalt yol olmadığını söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Toprak yoldaki çukurlar yüzünden araçlarının alt takımlarında maddi hasar meydana geldiğini aktaran site sakinleri, yağmurlu havalarda da yolun çamur deryasına döndüğünü söyledi.



DEFALARCA TALEP ETTİK

Yamanlar Mahallesi 7355 Sokak'taki bir sitede oturan vatandaşlar, yollarının asfaltlanmaması nedeni ile mağdur olduklarına dikkat çekti. Daha önce yolun yapılması için Bayraklı Belediyesi'ne talepte bulunduklarını ancak henüz herhangi bir çalışma olmadığını aktaran vatandaşlar, yetkililerden bu konuda yardım istediklerini tekrarladı. Sitelerin bulunduğu mahalledeki yolların toprak olduğunu aktaran vatandaşlar, "Yollarımız asfaltlanmadığı için yaz kış berbat durumda. Yaz mevsiminde toprak yolda oluşan çukurlardan dolayı araçlarımızın alt takımları zarar görüyor. Kış mevsiminde de yağmur çamur yüzünden hem araçlarımız kirleniyor, hem de yaya olarak yürürken zorluk çekiyoruz. Bir an önce yolun asfaltlanması gerekiyor" dedi.

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