Sivil memurların sendikası SİME-SEN

Milli Savunma, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet’te görevli memurların örgütlü olduğu Sivil Memurlar Sendikasının İzmir Şube Başkanı Gümüş, üyelerinin özlük haklarını iyileştirmek için çalıştıklarını söyledi

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan devlet memurlarının örgütlü olduğu Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2013 yılında kurulan SİME-SEN'in İzmir Şube Başkanı İbrahim Gümüş, gerçekleştirdikleri hizmetler ile ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar birçok sorunun sendika aracılığıyla çözüldüğünü belirten Gümüş, sivil memurların sosyal tesisler ve kamplardan yararlanması, lojman oranlarının artırılması, içtima uygulamasının kaldırılması, Hava Kuvvetlerinde görevli memurlara yurtdışı geçici görevlendirmenin yapılması, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarının sivil kadrolara dönüştürülmesi, görevde yükselme sınavlarının açılması gibi sorunların çözümüne katkı sağladıklarını söyledi.Sendikanın, kamuda çalışan memurların hak arama mücadelesi kapsamında 12 Temmuz 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne açılan davayı kazanmalarının ardından kurulduğunu söyleyen Gümüş, Türkiye'de 6 şube ve 43 temsilcilikle üyelerin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. En son geçen yıl yapılan düzenlemede Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre tüm subay, astsubay ve uzman erbaşlara iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ile ilgili iyileştirmeler yapıldığını, aynı kurumda görev yapan devlet memurları ile ilgili kanun taslağı oluşturularak sivil memur tazminatının eklendiğini belirten Gümüş, bu konuda henüz bir gelişme olmadığını belirtti.Sivil memurların stratejik ve milli kurumlardaki hizmetlerinin karşılığını alabilmeleri için çalışmalara devam ettiklerini belirten Gümüş, "Sivil memurlar da üniformalı personel ile aynı binada hatta aynı odada birlikte fiilen görev yapıyor. Bu nedenle askeri personele sağlanan koşullardan sivil memurların da yararlanmasını istiyoruz. Taleplerimiz arasında tayin bedelinin artması, yan ödeme kararnamesine 'sivil memurlar' ibaresisin eklenmesi, göstergelerin artırılması bulunuyor. Bunlar bizi ekonomik olarak doğrudan etkiliyor" dedi. Gümüş, ayrıca kurumlarda çalışan sivil memurların da askeri personel gibi görevleri gereği ruhsal ve fiziksel bakımdan yoğun şekilde yıprandığını belirterek "Bu nedenle; diğer rütbeli personel gibi fiili hizmet zammından aynı oranda olmasa dahi devlet memurlarının da yararlanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Gümüş, sözleşmeli personel ile ilgili taleplerini de iletirken şunları söyledi: "Sözleşme süresinin 1 yıldan fazla uzun süreli olarak belirlenmesini, sağlık, eş, çocuk ve eğitim bakımından atamalarda ve yıllık izin kullanmalarında gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyoruz. Ayrıca personelin okuluna göre bir üst kadro görevi ile sözleşmelerinin yenilenmesine yönelik yasal düzenlemenin yapılması, sözleşmeli personelin tekniker unvanıyla ücret alması için de çalışmalar yapıyoruz." Askeri personele tanınan birçok haktan aynı kurumda çalışan sivil memurların da kısmen de olsa faydalanması gerektiğini söyleyen Gümüş, "Fazla çalışma süresi karşılığında alınan asayiş tazminatı ve 3600 ek gösterge imkanından biz de faydalanmak istiyoruz" dedi.TOLGA TEKİN