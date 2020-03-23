Bıçaklı kavgada 1 ölü 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Atatürk Mahallesi 849. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında husumet bulunan Kartal Gürkan Karasu (30) ile İ.Ö. ve T.G. arasında henüz belirlenmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Kartal Gürkan Karasu'nun İ.Ö. tarafından kalbine yakın bir noktadan bıçaklandığı, İ.Ö'nün de kavgada bıçak darbesi ile yaralandığı, olay esnasında T.G'nin ise silah kullandığı ileri sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kartal Gürkan Karasu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan İ.Ö'nün da aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan T.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.