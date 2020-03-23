İki arkadaş yolun karşısına geçemedi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalan 2 kişi öldü.

Kaza, önceki gece saat 02.00 sıralarında Hasan Ali Yücel Bulvarı Bostanlı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen İlhami K. ile arkadaşı Harun A, yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre düştü. Bu sırada Bostanlı yönünden Karşıyaka Çarşı yönüne giden Levent A. yönetimindeki otomobil, iki arkadaşın üzerinden geçti. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralılardan Harun A, yaşamını yitirdi. İlhami K. da doktorların tüm çabasına karşın hastanede kurtarılamadı.