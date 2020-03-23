İzmir'de elektrik kesintisi 23 Mart Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Gediz Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri var? İşte 23 Mart Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

BAYRAKLI

23.03.2020 09:00 13:00 ÇİÇEK MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ BİR BÖLÜMÜ VE CİVARI BORNOVA 23.03.2020 09:00 17:00 SALİH OMURTAK CADDESİ, 6051, 6033, 6039, 6021, 6040, 6028 SOKAKLAR VE CİVARI