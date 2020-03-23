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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 23 Mart Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 23 Mart Pazartesi! ?

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Mart Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

23.03.2020, 11:00

'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Gediz Elektrik tarafından paylaşılan verilere göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki ? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri var? İşte elektrik kesintisi detayları...

BAYRAKLI
23.03.2020 09:00 13:00 ÇİÇEK MAHALLESİ ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ BİR BÖLÜMÜ VE CİVARI

BORNOVA

23.03.2020 09:00 17:00 SALİH OMURTAK CADDESİ, 6051, 6033, 6039, 6021, 6040, 6028 SOKAKLAR VE CİVARI

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