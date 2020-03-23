İzmir’de sakin pazar

İzmir’de geçen hafta korona virüs salgını uyarılarına rağmen insanlar mesire alanlarına akın edip mangal yakarken, bu hafta ‘Evde kal’ uyarıları sonuç verdi. Mesire alanlarının kapatılması ve 65 yaşa yönelik sokağa çıkma yasağıyla piknik alanları boş kaldı.

Korona virüsü nedeniyle geçtiğimiz vatandaşlara evde kalın uyarıları yapılıyor. Yetkililer salgından dolayı ölümlerin yaşanması ve virüsün yayılma hızının artması nedeniyle önlemleri arttırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mangal yasağı, İçişleri Bakanlığı'nın da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa çıkma yasağı' getirmesi sonuç verdi ve bu hafta piknik alanları boş kaldı.

ALANLAR BOŞ KALDI

Mangal dumanlarının yükseldiği piknik alanlarında bu hafta sessizlik ve sakinlik hakim oldu. Öte yandan uzmanların uyarılarına rağmen 65 yaş altındaki bazı vatandaşların önlem almak yerine Bayraklı Sevgi Yolu ya da Kordon gibi insan yoğunluğunun olduğu alanlarda vakit geçirdikleri de göze çarptı.





Geçtiğimiz hafta uyarılara kulak asmayanlar mesire alanlarına akın etmiş, özellikle Bayraklı'daki Melez Çayı ve deniz kenarlarında boş alanlara akın eden vatandaşlar mangal yapmıştı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILDI

İzmir Buca'da başta olmak üzere kentteki camilerden 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yapıldı. Bazı yaşlıların Buca ve Konak'ta yasağa uymayarak semt pazarlarına alışverişe gittikleri, güvenlik güçleri ve zabıta ekiplerinin de yaşlıları yasağa uymaları konusunda uyardıkları gözlendi.



POLİS VE JANDARMA SEFERBER OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan birçok ailenin ihtiyaçları güvenlik güçlerinin desteğiyle giderildi. Dışarı çıkamadığı için çağrı merkezleri aracılığıyla görevlilere ulaşanlar için alışveriş yapan güvenlik güçleri, poşetleri ailelerin evlerine kadar ulaştırdı.

METİN BURMALI