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'de sular ne zaman gelecek? 23 Mart Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 23 Mart Pazartesi

23.03.2020, 10:39

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? soruları İzmirliler tarafından merak ediliyor. Özellikle koronavirüs salgının yaşandığı günlerde hijyenin büyük önem taşıması nedeniyle su kesintileri yakından takip ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini paylaştı. İşte su kesintisi detayları...

BERGAMA MALTEPE
23.03.2020 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BORNOVA DOĞANLAR
23.03.2020 saat 10:15 itibariyle yaklaşık 40 dakika su kesintisi olacaktır.

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