İzmirli tiyatrocudan iyilik hareketi

Koronavirüse karşı riskli grupta olan kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmaması uyarıdan yasağa dönüşürken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay bu kişilere yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı.

'BİRLİKTE YENECEĞİZ'

Evden çıkmayan komşuları için günlük market alışverişlerini yapmaya başlayan Sağay, "Ben tiyatro oyuncusu olduğum için pek evde durmuyordum, pek birbirimizi göremezdik. Şimdi evdeyim ve benden faydalansınlar istedim. Onlar oyunlara geliyordu, şimdi birazcık da ben onlara gidiyorum. Umarım korona virüs salgınını birlikte atlatacağız, çünkü birlikte atlatılacak bir durum" dedi. Aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Sağay, iki oğlunun da desteği ile apartman girişine astığı, 'Apartmanımızdaki 60 yaş üzerinde ve rahatsızlığı olan varsa alışverişlerini yapabiliriz. İhtiyaç duyarsanız lütfen çekinmeyin' yazılı not ile market alışverişleri için gönüllü olacağını duyurdu. Telefondan ihtiyaçlarını öğrendiği yaşlı komşuları için maske ve eldiven takarak market alışverişi yapan Sağay, ürünleri bazı komşularına kapıdan verirken, kronik hastalığı olanlar için ise kapıya bırakıyor.





Kızım yapılması 'gerekeni yapıyor'

Sağay'ın annesi Asuman Atilla (70) kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Apartmanda evden çıkamayan bir sürü yaşlı var. Gençlerimizin yaşlılarımıza yardımcı olmasına çok seviniyorum. Bu dönemde birbirimize yardım etmeliyiz. Kızım da yapılması gerekeni yapıyor" diye konuştu.