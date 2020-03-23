Kazdılar ama asfaltlamadılar

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İzmir'in Buca ilçesinde İnkılap Mahallesinde oturan vatandaşlar, kazıldıktan sonra toprak atılarak örtülen yolun asfaltlanmasını istedi. Yolun her geçen gün çukurlaştığını söyleyen vatandaşlar, "Bu sadece Buca'daki küçük bir sokak. Diğer sokaklarda da benzer çukurlar var. Kazıp çukuru kapattılar ancak daha sonra gelip asfaltlamadılar" dedi. İnkılap Mahallesi 575 Sokak'ta bundan aylar önce alt yapı çalışması nedeni ile yolun kazıldığını aktaran vatandaşlar, çalışma bittikten sonra yolun asfaltlanmadığını ifade etti. Çukurun toprakla örtüldüğünü ancak yağmurlu havada söz konusu yolun çukur bir hale geldiğini vurgulayan vatandaşlar, acilen kazılan yerin asfaltlanması gerektiğini söyledi. Asfaltlama yapılmadığı için yaya olarak ya da araçları ile geçen vatandaşların zor anlar yaşadığını öne süren vatandaşlar, "Yol her geçen gün çukurlaşıyor ve araç sahiplerine zor anlar yaşatıyor. Asfaltlama yapılmasını istiyoruz. Yetkililere daha önce bildirdik ancak henüz bir çözüm bulunmadı. Yetkililer sesimizi duyuyorsa gelip şu yolu asfaltlasınlar" diye konuştu.

Buca'da asfaltlanmayan sokaklar tepki çekiyor.

Metin BURMALI