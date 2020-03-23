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Haberler İzmir O düğme kaldırılıyor

O düğme kaldırılıyor

O düğme kaldırılıyor
Giriş Tarihi: 23.3.2020

İZBAN'da kapıların açılmasını sağlayan düğmelerin koronavirüs salgını sebebiyle kaldırıldığı bildirildi. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler artarak devam ediyor. İzmir'de binlerce kişinin kullandığı ve kent içi toplu ulaşımın can damarı olan İZBAN'dan da önemli bir hamle geldi. Tren kapılarını açmak için vatandaşlar tarafından kullanılan düğmeler devre dışı bırakıldı.

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