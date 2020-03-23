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Haberler İzmir Polis de kontrollerini maskeyle yapıyor

Polis de kontrollerini maskeyle yapıyor

Polis de kontrollerini maskeyle yapıyor
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişlerinde yaptığı kontrollerde korona virüsüne karşı önlem olarak maske ve eldiven kullanmaya başladı.

SOSYAL MESAFEYE UYDULAR
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüsüne karşı yoğun önlemler alınırken, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çeşme girişlerinde yaptığı kontrollerde maske ve eldiven kullanarak korona virüsüne karşı önlem aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontroller sırasında sosyal mesafeye de uyarken ehliyetlere de uzaktan bakarak tabletlerden sorgulama yaptı. Öte yandan birçok sürücünün de araçlarını maske takarak kullanmaları dikkat çekti.

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