Sokaklar adeta tuzak gibi

İzmir'in Tire ilçesinde her gün bir çok vatandaşın gelip geçtiği Ekmekçi Ali Sokak'taki yolun çukurlarla dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar kilit taş döşenmesi istedi. Yolun özellikle yağışlı havalarda çamur deryasına döndüğüne dikkat çeken vatandaşlar, "Buraya kilit parke taşı yapılması gerekiyor. Gerçekten çarşının yolları çok kötü. Yoldaki çukurlar da her geçen gün büyüyor" dedi. Tire'de, çarşı içinde yer alan Ekmekçi Ali Sokak sakinleri çukurlarla dolu yollarının düzeltilerek kilit taşı yapılmasını istiyor. Yıllardır kent merkezindeki sokağın ihmal edildiğinden yakınan çarşı esnafı, "Sokağımızda haftada iki gün Salı ve Cuma günleri pazaryeri kuruluyor. Dar ama işlevi olan bir sokağımızı yıllardır pazarcı esnafımızla paylaşıyoruz. Tahtakale caddesinden, Gümüşpala caddesine yönüne doğru inen sokağımız son zamanlarda iyice bakımsızlaştı. Kaç belediye başkanı geldi geçti neredeyse yaklaşık 30 yıldır belediye yetkililerine gidip gelmekten bıktık. Söz vermelerine rağmen her defasında unutulduk. Kilit parke taş tek çözüm gibi görünüyor. Yapamayacaksanız, bırakın esnaflar olarak aramızda para toplayıp biz yapalım. İşyerlerimize gelen müşterilerimizden utanır olduk" şeklinde konuştular.



Metin BURMALI