Virüse karşı “Yer stickeri”

İzmir'de Büyükşehir Belediye'ye bağlı zabıta ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı Tramvay, Metro, alışveriş merkezleri, marketler ve bankamatiklerin önüne üzerinde 'sağlığın için dur! mesafeyi ve sağlığımızı koruyalım' yazılı yer stickerları yapıştırmaya başladı. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı belediye ekipleri de harekete geçti.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Koronavirüs salgınından korunmanın yollarından olan 'bir metre sosyal mesafe' kuralını vatandaşların uyması için proje başlattı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bankamatik, market, alışveriş mağazaları, tramvay, metro ve otobüs duraklarının olduğu bölümlere üzerinde 'sağlığın için dur! mesafeyi ve sağlığımızı koruyalım' yazan yer stickerları yapıştırmaya başladı.