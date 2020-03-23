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Haberler İzmir Virüse karşı “Yer stickeri”

Virüse karşı “Yer stickeri”

Virüse karşı “Yer stickeri”
Giriş Tarihi: 23.3.2020

İzmir'de Büyükşehir Belediye'ye bağlı zabıta ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı Tramvay, Metro, alışveriş merkezleri, marketler ve bankamatiklerin önüne üzerinde 'sağlığın için dur! mesafeyi ve sağlığımızı koruyalım' yazılı yer stickerları yapıştırmaya başladı. Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı belediye ekipleri de harekete geçti.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT
Koronavirüs salgınından korunmanın yollarından olan 'bir metre sosyal mesafe' kuralını vatandaşların uyması için proje başlattı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bankamatik, market, alışveriş mağazaları, tramvay, metro ve otobüs duraklarının olduğu bölümlere üzerinde 'sağlığın için dur! mesafeyi ve sağlığımızı koruyalım' yazan yer stickerları yapıştırmaya başladı.

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