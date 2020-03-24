Bazı belediye otobüsleri hala pis

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İzmir'deki bazı toplu taşıma araçlarında yeterli temizlik yapılmadığından iddia eden vatandaş, belediye otobüslerinin koltuklarının pis olduğundan dert yandı.

BU NASIL DEZENFEKTE?

Karabağlar ilçesinde vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'un işlettiği 34 numaralı Esentepe- Gümrük hattında işleyen bazı belediye otobüslerinde yeteri kadar temizlik yapılmadığı öne sürüldü. Belediye otobüse bindiklerinde koltukların ve plastik aksamlarının korona virüs salgını olmasına rağmen temizlenip, dezenfekte edilmediğini iddia eden vatandaşlar, "Yetkililere durumu bildirdik ancak günlerdir durum aynı. Korona virüsü salgını nedeni ile otobüslerin dezenfekte edildiği söyleniyor ancak otobüslerin durumu gerçekten çok kötü. Hijyene her zamankinden daha çok ihtiyaç var" diye konuştu.

Metin BURMALI